Piastri (McLaren) conquista pole do GP da Emilia-Romagna; Bortoleto é 14º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (17), à frente do atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) foi eliminado no Q2 e vai largar em 14º.

"Foi uma sessão muito dura, com muitos atrasos e bandeiras vermelhas. Estou feliz com o trabalho realizado e ansioso por amanhã. Tivemos ritmo suficiente para isso", resumiu Piastri.