PSG fecha Ligue 1 com vitória antes de disputar finais da Copa da França e da Champions

O time ideal do Paris Saint-Germain comemorou seu título da Ligue 1 com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Auxerre neste sábado (17), no Parque dos Príncipes, um ensaio geral para suas duas finais: a da Copa da França no dia 24 de maio e a da Liga dos Campeões no dia 31.

Dois gols do georgiano Khvicha Kvaratshelia facilitaram as coisas para o PSG, que pôde contar com sua escalação principal, uma semana antes do confronto com o Reims e duas semanas antes de jogar a grande final europeia contra a Inter de Milão, em Munique.

"É sempre bom terminar com uma vitória. É a melhor maneira de nos prepararmos para as duas finais que temos pela frente. Estaremos prontos", disse o meio-campista português Vitinha.