Reino Unido promete acordo iminente com UE antes de cúpula inédita

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o presidente do Conselho Europeu, António Costa; e a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, irão na segunda-feira a Londres para a primeira cúpula bilateral entre o Reino Unido e a UE desde a complicada separação de 2020.

Na segunda-feira "daremos mais um passo à frente e ofereceremos ainda mais vantagens ao Reino Unido graças a uma parceria reforçada com a União Europeia. Será positivo para nossos empregos, nossas contas e nossas fronteiras", defendeu Starmer no comunicado.

As negociações continuarão até a formalização do acordo, com tensões em temas sensíveis como as cotas de pesca e a mobilidade dos jovens.

O comunicado de Downing Street não esclarece se os dirigentes anunciarão, como se espera, um pacto de parceria em matéria de defesa e segurança.

Ambas as partes têm interesse em uma reaproximação nesses âmbitos, em um contexto de aumento do rearmamento na Europa diante da ameaça russa e da perda de confiança no compromisso de segurança dos Estados Unidos no Velho Continente sob a presidência de Donald Trump.

Downing Street indica simplesmente que deseja evitar que "a segurança seja comprometida por uma falta de cooperação entre países vizinhos que enfrentam os mesmos desafios globais".