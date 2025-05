Rubio tem nova conversa por telefone com Netanyahu sobre Gaza

"Não faremos nada que possa prejudicar Israel nem sua segurança, mas, se for possível encontrar uma solução que permita a libertação de mais reféns (...) e ponha fim a esta guerra de forma a colocar o povo de Gaza no caminho da paz e da prosperidade e o libere do Hamas, exploraremos essa possibilidade", afirmou Rubio.

"Acreditamos que houve avanços, mas ainda há trabalho a ser feito. Espero ter boas notícias em breve sobre isso, mas acho que ainda restam alguns obstáculos."

Ele acrescentou que "se o Hamas se rendesse, entregasse suas armas, se desmilitarizasse e libertasse todos os reféns, inclusive os mortos, o conflito terminaria".

"Não pode haver paz nem prosperidade em Gaza enquanto o Hamas a governar pela força das armas", concluiu o chefe da diplomacia americana.

