Sporting vence Vitória de Guimarães (2-0) e é bicampeão português

Os dois clubes centenários da capital portuguesa voltam a se encontrar no domingo, dia 25 de maio, na final da Taça de Portugal.

Empatados em pontos na corrida até a última rodada, os dois times vinham de um empate em 1 a 1 em uma 'final' do campeonato português no último fim de semana, no estádio do Benfica.

Um resultado que deixou o Sporting em vantagem, já que havia vencido por 1 a 0 no primeiro turno.

Com 82 pontos em 34 jogos, dono do melhor ataque e da melhor defesa do campeonato, o Sporting ocupa a única vaga direta para a Liga dos Campeões, enquanto o Benfica (80 pontos) vai precisar jogar a fase de classificação.

No plano individual, esta temporada ficará marcada pela exibição de destaque do atacante do Sporting, Viktor Gyokeres, que soma 39 gols no campeonato, num total de 50 em todas as competições.

Na parte inferior da tabela, Boavista e Farense se despedem da elite do futebol português. Tondela e Alverca ocuparão seus lugares.