Zagueiro Huijsen é o primeiro reforço do Real Madrid pós-Ancelotti

Curiosamente, foi a lesão do jogador do Barcelona Pau Cubarsí, no jogo de ida daquele confronto eliminatório, disputada em Roterdã, que permitiu a Huijsen estrear pela 'Roja'. Na volta, ele jogou os 120 minutos, incluindo prorrogação, e ajudou a Espanha a se classificar para a 'Final 4', que será disputada na primeira semana de junho.

- 50 milhões de libras -

Filho de pais holandeses radicados em Málaga e revelado nas categorias de base do clube andaluz, Huijsen jogou pela Juventus e pela Roma antes de se tornar uma peça importante no Bournemouth nesta temporada, disputando 34 partidas em todas as competições, marcando três gols e sendo nomeado Jogador do Ano da Premier League.

"O Bournemouth confirma que o zagueiro Dean Huijsen se juntará ao Real Madrid no final da temporada 2024-2025, após o clube espanhol pagar sua cláusula de rescisão de £ 50 milhões (cerca de 376 milhões pela cotação atual)", disse o clube inglês.

Huijsen é a primeira contratação oficial da era pós-Ancelotti, depois que o técnico italiano confirmou esta semana que será o novo técnico do Brasil a partir de 26 de maio, um dia após o fim do Campeonato Espanhol.

"Ele é um grande jogador, com muito potencial e projeção. É uma contratação muito boa. Todas as contratações do Real Madrid trazem entusiasmo, porque este time está sempre no seu melhor e sempre quer estar no seu melhor", disse Ancelotti em entrevista coletiva neste sábado.