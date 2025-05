Israel se declara aberto a acordo com Hamas que inclua 'fim dos combates' em Gaza

Enquanto Israel intensificava suas operações, representantes de Israel e do Hamas iniciaram negociações indiretas no Catar que, segundo o movimento islamista, visam acabar com o conflito.

Em um comunicado divulgado neste domingo, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que "neste momento, a equipe de negociação em Doha trabalha para esgotar todas as possibilidades de um acordo (...), seja no âmbito do plano Witkoff ou no âmbito do fim dos combates", referindo-se ao enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que participou de rodadas anteriores.

Segundo a declaração, este acordo "incluiria a libertação de todos os reféns, o exílio dos terroristas do Hamas e o desarmamento da Faixa de Gaza".

A intensificação dos bombardeios coincide com o aumento da pressão internacional sobre as terríveis condições humanitárias em Gaza devido ao bloqueio imposto por Israel desde 2 de março.

Netanyahu se opõe ao fim da guerra sem uma derrota completa do Hamas, e o grupo palestino tem relutado em depor suas armas.

Taher al-Nunu, membro do alto escalão do Hamas, disse no sábado que as negociações de Doha foram realizadas sem "condições prévias de nenhum dos lados".