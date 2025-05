Arsenal vence e vai à Champions em dia de despedidas de Vardy e Goodison Park

- Rice marca gol da vitória -

Vice-líder desde o final de dezembro, o Arsenal viu o Newcastle ficar a apenas dois pontos de distância antes da partida deste domingo no Emirates.

Os 'Magpies' chegaram em ótima fase, com o Arsenal mergulhado em dúvidas após apenas uma vitória nas últimas seis partidas do campeonato (com quatro empates e uma derrota).

A equipe comandada pelo técnico Mikel Arteta venceram graças a uma espetacular atuação do goleiro espanhol David Raya, com várias defesas decisivas, e Declan Rice, com um chute potente de fora da área no início do segundo tempo (55') após um passe do capitão Martin Odegaard.

A festa foi completada com o retorno do centroavante Kai Havertz, lesionado desde fevereiro, que substituiu Bukayo Saka aos 76 minutos.

"Temos que fazer isso juntos. Garanto que este grupo de jogadores tem a vontade, a qualidade e o talento, e vamos conseguir", comemorou o técnico Mikel Arteta sobre as chances de título do Arsenal na próxima temporada.