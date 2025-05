Candidato pró-europeu surpreende e vence rival da extrema direita na Romênia

Bucareste abriu um centro de treinamento para pilotos de caça ucranianos e doou a Kiev um sistema de defesa antiaérea Patriot, além de fornecer apoio logístico para a exportação de cereais por meio do porto romeno de Constanta, no mar Negro.

- Ingerências -

"Devolver a dignidade à Romênia": o lema de Simion convenceu muitos eleitores, cansados de serem considerados cidadãos de segunda classe no bloco europeu.

O ultradireitista também capitalizou a frustração de parte da população com os mesmos "políticos corruptos" no poder desde 1989 e a indignação com a alta inflação e as dificuldades econômicas em um dos países mais pobres da UE, segundo depoimentos colhidos pela AFP.

Um ambiente explosivo que, em 24 de novembro, já havia impulsionado à vitória o ultradireitista Calin Georgescu, um candidato quase desconhecido que protagonizou uma campanha massiva no TikTok, marcada por suspeitas de interferência russa.

Após essas eleições, o ex-alto funcionário foi indiciado e excluído desta nova disputa eleitoral, decisão que provocou manifestações, por vezes violentas.