Candidato pró-europeu vence 1º turno das eleições presidenciais na Polônia com leve vantagem

O candidato pró-europeu Rafal Trzaskowski venceu por uma margem estreita neste domingo (18) o primeiro turno das eleições presidenciais na Polônia, decisivas para o futuro do atual governo, segundo uma pesquisa de boca de urna.

Trzaskowski, apoiado por 30,8% dos eleitores, enfrentará no segundo turno, em 1º de junho, o candidato nacionalista Karol Nawrocki, admirador de Donald Trump, que teria obtido 29,1% dos votos, segundo o Instituto Ipsos.

A votação é crucial para o futuro do atual governo pró-europeu do primeiro-ministro Donald Tusk, assim como para a legislação sobre o aborto e os direitos das minorias sexuais, em um momento delicado para a Europa, marcado pela continuidade da guerra na Ucrânia, a ascensão dos partidos de extrema direita e os laços tensos com Washington.