Candidato pró-europeu vence rival de extrema direita na Romênia

O prefeito centrista pró-europeu de Bucareste, Nicusor Dan, venceu neste domingo (18) o segundo turno das eleições presidenciais da Romênia, segundo resultados quase definitivos, em uma reviravolta surpreendente em relação ao primeiro turno.

Dan superou as previsões nessas eleições após a apuração de mais de 90% das urnas, ao obter cerca de 54% dos votos, contra 46% do líder do partido nacionalista AUR, George Simion, que, no entanto, reivindicou a vitória alegando "fraude".

A Romênia chegou a estas eleições em um cenário bastante equilibrado entre as forças pró-europeias e a extrema direita, cinco meses depois de uma votação ter sido anulada por suspeitas de ingerência russa.