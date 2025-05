Governo romeno denuncia 'sinais de interferência russa' em eleição presidencial

O governo romeno denunciou neste domingo (18) uma "campanha viral de informações falsas" nas redes sociais, em particular no Telegram, com o objetivo de "influenciar o processo eleitoral" e com "mais uma vez as marcas da interferência russa".

Essa declaração foi publicada no X pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, logo após uma mensagem do fundador do Telegram, Pavel Durov, na qual ele acusou a França - sem citar nomes - de tentar interferir nas eleições, o que foi negado veementemente por Paris.

Na tensa eleição deste domingo, o nacionalista George Simion, admirador do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta o prefeito pró-europeu de Bucareste, Nicusor Dan.