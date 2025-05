Irã diz que continuará enriquecendo urânio 'com ou sem acordo'

O Irã continuará enriquecendo urânio "com ou sem acordo" com as potências mundiais, declarou neste domingo (18) o ministro das Relações Exteriores iraniano, em meio às negociações sobre seu programa nuclear.

As potências ocidentais, com os Estados Unidos à frente, e Israel, considerado por especialistas como a única potência nuclear do Oriente Médio, suspeitam que o Irã deseja adquirir armas nucleares. Teerã rejeita essas acusações, defendendo seu direito à energia nuclear com fins civis.

Irã e Estados Unidos negociam desde 12 de abril, de forma indireta e com a mediação de Omã, um novo acordo para regulamentar o programa nuclear iraniano.