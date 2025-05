Joe Biden padece de um câncer de próstata agressivo

A vice-presidente Kamala acabou sendo derrotada pelo magnata.

Biden, que derrotou Trump nas urnas em 2020, sustenta que poderia ter vencido as eleições de 2024 também, mas há meses circulam questionamentos sobre as respostas de sua equipe e de figuras-chave do Partido Democrata diante dos sinais evidentes de seu declínio.

Esses questionamentos se intensificaram com a publicação iminente, prevista para terça-feira, do livro "Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again" (O pecado original: o declínio do presidente Biden, seu encobrimento e sua desastrosa decisão de concorrer novamente), dos jornalistas Jake Tapper, da CNN, e Alex Thompson, do Axios.

Na semana passada, a divulgação de uma gravação em que Biden falava com hesitação e tinha dificuldade para lembrar eventos e datas importantes reacendeu o debate sobre suas capacidades enquanto ainda ocupava o cargo.

A vida de Biden foi marcada por tragédias pessoais. Em 1972, a esposa e a filha pequena morreram em um acidente de carro, poucos dias após ele ter sido eleito senador, aos 29 anos de idade.

Biden passou por duas cirurgias em 1988 devido a aneurismas cerebrais. Em 2023, teve uma lesão cutânea ? um carcinoma basocelular ? removida do peito. Antes disso, já haviam sido retiradas outras lesões cutâneas não melanoma.