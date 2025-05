Leão XIV inicia seu pontificado com crítica ao paradigma econômico

- Acabar com as desigualdades -

Depois de visitar o túmulo de São Pedro, discípulo de Cristo segundo a Bíblia e primeiro líder da Igreja, localizado sob o altar da basílica que leva seu nome, Leão XIV marchou em procissão até a praça para a missa, celebrada em vários idiomas.

Durante sua primeira semana como papa, Leão XIV insistiu em seu compromisso social e na luta contra as "desigualdades mundiais" e as "condições de trabalho indignas", além de defender sua visão da "família baseada na união estável de um homem e uma mulher".

Leão XIV, sucessor do carismático Francisco, herda uma Igreja Católica devastada pelos incessantes escândalos de abuso sexual de crianças por padres.

Também terá de lidar com temas polêmicos, como a posição das mulheres na Igreja, a questão do celibato sacerdotal e as finanças da Santa Sé.

