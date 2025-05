Ministro do Interior se torna novo líder da direita na França

Esse sucesso partidário o fortalece como ministro no governo de coalizão com a aliança de centro-direita de Emmanuel Macron e como possível candidato do LR à presidência da França em 2027. O primeiro-ministro, François Bayrou, já celebrou sua "magnífica vitória".

Uma de suas primeiras missões será, no entanto, unir um partido ainda abalado pela decisão, há quase um ano, de seu então presidente, Éric Ciotti, de se aliar à extrema direita nas eleições legislativas de 2024.

A eleição para a presidência do LR foi precedida por um aumento importante de filiações ao partido: o número de militantes passou de 43.859 para 121.617 em dois meses.

Numa França onde a extrema direita avança, Retailleau é conhecido por sua mão firme com imigrantes e narcotraficantes, e por suas posições conservadoras contra o casamento igualitário e contra a inscrição do direito ao aborto na Constituição.

Sua ascensão lembra a de Nicolas Sarkozy, da direita, que chegou à presidência da França em 2007 após ser o muito midiático e provocador ministro do Interior e líder do partido União por um Movimento Popular (UMP).

