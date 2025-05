Partido de centro-direita vence eleições legislativas em Portugal (resultados oficiais)

O partido de centro-direita no poder em Portugal obteve o maior número de assentos nas eleições legislativas antecipadas realizadas neste domingo (18), enquanto o apoio ao partido de extrema direita Chega aumentou, segundo mostraram os resultados oficiais quase completos.

Faltando apenas quatro assentos a serem atribuídos no Parlamento português, composto por 230 membros, a Aliança Democrática (AD), do primeiro-ministro cessante Luís Montenegro, havia obtido 32,7% dos votos. O Partido Socialista alcançou 23,4%, seguido de perto pelo partido de extrema direita Chega, com 22,6%.

bur-ds/tw/atm/db/am