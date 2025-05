Partido de Milei quebra hegemonia do macrismo e vence eleições legislativas de Buenos Aires

O partido do presidente argentino, Javier Milei, venceu neste domingo (18) as eleições legislativas na cidade de Buenos Aires, um reduto tradicional do movimento de centro-direita PRO, que ficou em terceiro lugar atrás do peronismo (centro-esquerda), segundo o órgão eleitoral.

O resultado coloca A Liberdade Avança, o jovem partido de Milei, como a força mais votada na capital argentina, que desde 2007 era governada pelo PRO, a agremiação do ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019), cujo apoio foi crucial para a vitória do mandatário ultraliberal em 2023.

"Hoje o bastião amarelo foi pintado de violeta", disse Milei ao comemorar a vitória, em referência às cores que identificam seu partido e o do PRO. "E a partir de agora vamos pintar de violeta todo o país!"