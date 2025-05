PSV Eindhoven é campeão holandês pela 26ª vez em sua história

Mas o tradicionalíssimo time de Amsterdã emendou quatro jogos sem vencer (duas derrotas e dois empates) e chegou à última rodada sem depender apenas de si mesmo, após o Groningen empatar em 2 a 2 nos acréscimos (90'+9), quando o Ajax já comemorava o título.

O Ajax, que vinha sendo assolado por crises esportivas e institucionais nas duas temporadas anteriores, venceu o Twente por 2 a 0, mas o PSV não vacilou na visita ao Sparta, em Roterdã, e acabou se sagrando campeão.

"É doloroso perdê-lo dessa maneira", disse na última quarta-feira Francesco Farioli, o jovem técnico italiano que nesta temporada levou o Ajax de volta à elite do futebol europeu.

O PSV teve dificuldades em Roterdã neste domingo, apesar de ter saído na frente com um gol do veterano croata Ivan Perisic no primeiro tempo.

Aos 60 minutos o jogo estava empatado em 1 a 1, mas gols de Luuk de Jong (61') e Malik Tillman (84') acabaram com o suspense.

O Ajax revive assim o pesadelo da temporada 2015-2016, quando um empate na última rodada deu o título ao PSV, embora naquela ocasião a equipe de Amsterdã tenha chegado como líder e dependia apenas de si mesma.