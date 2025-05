Sindicato anuncia fim da greve que paralisou serviço de trens entre Nova Jersey e Nova York

NJ Transit e BLET anunciaram no domingo (18) em comunicados separados que alcançaram um "acordo provisório". As notas informam, no entanto, que o serviço de trens não seria retomado antes de aproximadamente 24 horas.

A autoridade de transporte informou que precisava do tempo "para inspecionar e preparar as vias, os vagões e outras infraestruturas antes de retomar o serviço programado completo".

Nenhuma parte revelou detalhes do acordo.

O BLET indicou que os termos seriam enviados para consideração dos 450 membros do sindicato, que trabalham como maquinistas ou estão em treinamento.

Quase 350 mil pessoas utilizam diariamente o sistema, incluindo os viajantes que se dirigem todos os dias para o trabalho entre Nova Jersey e Nova York, assim como para o aeroporto de Newark, um dos mais movimentados do país, segundo as autoridades.

