Villarreal vence Barça (3-2) e garante vaga na Champions; Real Madrid bate Sevilla

O Villarreal se classificou para a próxima edição da Liga dos Campeões após derrotar o já campeão Barcelona (3-2) neste domingo (18) no Estádio Olímpico de Montjuic, pela 37ª e penúltima rodada de LaLiga.

Depois de na última quinta-feira o Athletic Bilbao garantir a quarta vaga na principal competição europeia de clubes, três dias depois o "Submarino Amarelo" fechou o grupo de times espanhóis que jogarão a próxima Champions: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao e Villarreal.

A equipe comandada pelo técnico Marcelino García Toral tem agora 67 pontos e não será mais alcançada pelo Betis do chileno Manuel Pellegrini, que perdeu para o Atlético de Madrid no Metropolitano (4 a 1) com dois gols do argentino Julián Álvarez e outro do compatriota Ángel Correa.