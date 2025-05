Agência francesa de inteligência nega interferência na Romênia

A agência francesa de inteligência (DGSE) rejeitou, nesta segunda-feira(19), as acusações do fundador do Telegram, Pavel Durov, de que a França estaria supostamente interferindo no segundo turno das eleições presidenciais na Romênia.

O segundo turno colocou um candidato de extrema direita contra um pró-europeu em um contexto de extrema tensão, depois que a Justiça romena anulou o primeiro turno realizado em novembro devido à suposta interferência russa.

Apesar da extrema direita liderar os dois primeiros turnos, o candidato pró-europeu Nicusor Dan prevaleceu no segundo contra seu rival George Simion, um fervoroso admirador de Donald Trump.