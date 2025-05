Cineasta dissidente iraniano Jafar Panahi participa de Cannes pela 1ª vez em 15 anos

Ele não pôde receber nenhum de seus prêmios pessoalmente.

Panahi é também ganhador do Leão de Ouro em 2000 pelo filme "O Círculo".

Vários cineastas iranianos tiveram problemas com as autoridades do país e em alguns casos precisaram se exilar, como Mohammad Rasoulof, premiado em 2024 em Cannes por "A Semente do Fruto Sagrado".

Outro filme iraniano concorrendo em Cannes neste ano, "Mãe e filho", de Saeed Roustaee, será apresentado nesta quinta-feira no festival.

