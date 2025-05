Diretor Tarik Saleh faz ataque frontal ao presidente egípcio em 'Eagles of the Republic'

"Não tenho outra escolha porque ele é uma constante. Ficará lá até morrer", disse à AFP o cineasta radicado na Suécia antes da exibição do filme na principal mostra competitiva de Cannes.

"Eagles of the Republic" é seu terceiro longa-metragem ambientado de forma ficcional na capital egípcia, após "The Nile Hilton Incident", de 2017, e "Cairo Conspiracy", que ganhou o prêmio de Melhor Roteiro em Cannes em 2022.

O filme é um ataque frontal e explícito à cúpula atual no poder no Egito, e inclui uma reviravolta arrepiante que Saleh diz tê-lo surpreendido inclusive no momento em que a escreveu.

Rodado na Turquia em sua maioria com atores não egípcios, o filme começa acompanhando George Fahmy, o ator mais famoso do Egito, que é pressionado a protagonizar um filme de propaganda sobre o líder do país.

Interpretado pelo ator sueco-libanês Fares Fares, Fahmy não lembra em nada o general que se tornou presidente e é muito mais alto que ele, mas isso não parece ser um problema.

Durante décadas, o exército egípcio teve uma participação importante na economia e depois que al Sisi tomou o poder, ele "se apoderou da indústria cinematográfica em um ano", denunciou Saleh.