EUA realiza primeiro voo de 'autodeportação' de imigrantes

O primeiro voo com imigrantes que se "autodeportaram" dos Estados Unidos partiu do Texas para Honduras e Colômbia com 64 pessoas a bordo, informou nesta segunda-feira (19) o Departamento de Segurança Interna (DHS).

Desde que começou seu segundo mandato em janeiro, o presidente republicano Donald Trump tomou medidas drásticas para conter a migração e impulsionou uma campanha que incentiva os estrangeiros em situação irregular a deixarem o país.

Em 9 de maio, Trump criou por decreto um projeto que apresenta a esses imigrantes uma escolha: "Sair dos Estados Unidos voluntariamente, com o apoio e assistência financeira do governo federal, ou ficar e enfrentar as consequências".