EUA realizam primeiro transplante de bexiga do mundo

Cirurgiões americanos realizaram com sucesso um transplante de bexiga humana, um feito inédito no mundo, que representa um marco para os pacientes com distúrbios urinários graves.

O pai de família Oscar Larrainzar, 41, que fazia diálise há sete anos, foi o beneficiário. Anos atrás, ele teve que retirar grande parte da bexiga devido a um câncer. Posteriormente, seus dois rins foram removidos, informou neste domingo (18) a Ucla, uma das duas universidades da Califórnia que participaram da operação.

Larrainzar recebeu uma bexiga e um rim, ambos do mesmo doador, em uma cirurgia de cerca de oito horas, que aconteceu no começo do mês, no Ronald Reagan Ucla Medical Center, em Los Angeles, Califórnia.