Europeus vão aumentar sanções para pressionar Rússia após conversa entre Trump e Putin

No resumo oficial desse telefonema, apresentado pelo porta-voz de Merz, os participantes anunciaram que vão aumentar a pressão sobre a Rússia com sanções, o que sugere uma divergência com os Estados Unidos.

Além disso, indica que os dirigentes "discutiram sobre as próximas etapas" e "destacaram sua vontade de acompanhar estreitamente a Ucrânia pela via de um cessar-fogo".

Na sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu aumentar a pressão sobre a Rússia até que Putin esteja "disposto à paz" nas discussões com a Ucrânia.

A União Europeia aprovou na semana passada a 17ª rodada de sanções contra a Rússia, que visa novos petroleiros "fantasmas" utilizados para evitar as sanções vigentes, e destinadas a limitar as exportações de petróleo russo.

