Governo Trump vai pagar US$ 5 milhões por morte de invasora do Capitólio

O governo do presidente americano, Donald Trump, concordou em pagar quase US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) em indenização à família de uma mulher morta a tiros por um policial durante a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, informou nesta segunda-feira (19) o jornal Washington Post.

Um agente atirou em Ashli Babbitt, 35, quando ela tentava entrar por uma janela do vestíbulo da presidente da Câmara dos Representantes durante a invasão da sede do Legislativo. Naquele dia, uma multidão de apoiadores de Trump cercou o Capitólio para evitar a confirmação de Joe Biden como vencedor das eleições presidenciais de 2020.

Citando duas pessoas, o Washington Post informou que o governo vai pagar quase US$ 5 milhões à família de Ashli. O caso deveria ir a julgamento, mas o Departamento de Justiça voltou atrás depois que Trump venceu as eleições de 2024 e iniciou negociações para fechar um acordo.