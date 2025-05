Israel anuncia que permitirá entrada de alimentos para bebês em Gaza nesta segunda-feira

Israel anunciou, nesta segunda-feira (19), que começou a permitir a entrada de caminhões com alimentos para bebês na Faixa de Gaza, a primeira ajuda admitida desde o anúncio do fim do bloqueio total imposto em 2 de março.

"Hoje, Israel está facilitando a entrada de caminhões com comida para bebês em Gaza. Nos próximos dias, Israel facilitará a entrada de dezenas de caminhões de ajuda humanitária", disse Eden Bar-Tal, diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores, em coletiva de imprensa em Jerusalém.

Questionado sobre o número de caminhões que já haviam entrado em Gaza, o porta-voz da pasta, Oren Marmorstein, disse que precisava "confirmar o número exato" com o Cogat, órgão do Ministério da Defesa responsável por assuntos civis nos territórios palestinos ocupados.