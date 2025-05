Joe Biden agradece 'amor e apoio' após diagnóstico de câncer

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, expressou sua gratidão nesta segunda-feira (19) pelas demonstrações de "amor e apoio" que recebeu após anunciar que tem uma forma agressiva de câncer de próstata que se espalhou para seus ossos.

A revelação do diagnóstico no domingo gerou uma onda de mensagens desejando-lhe boa recuperação, incluindo uma do presidente republicano, Donald Trump, seu adversário político.

De acordo com um comunicado, em uma escala de 1 a 10, a pontuação de Gleason, que avalia a agressividade de tipos de câncer de próstata, o de Biden é de 9.