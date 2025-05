Júri dos EUA condena ex-almirante por corrupção

Um júri condenou nesta segunda-feira (19) por corrupção o almirante reformado Robert Burke, que serviu na Marinha americana como segundo oficial de mais alta patente e que desviou contratos para uma empresa em troca de um cargo bem-remunerado.

O ex-almirante ordenou o fechamento de um contrato de US$ 355 mil (cerca de R$ 2 milhões) com uma empresa para a qual passou a trabalhar por um salário anual de US$ 500 mil (cerca de R$ 3 milhões) após a sua aposentadoria, em 2022, informou o Departamento de Justiça.

Burke também tentou convencer um oficial de alta patente a assinar um contrato separado. O júri o considerou culpado de suborno, atos em benefício financeiro próprio e ocultamento de fatos materiais, entre outros crimes, segundo os registros judiciais.