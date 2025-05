Leão XIV recebe Vance e Rubio no Vaticano

Vance e Rubio estavam entre as 200.000 pessoas que compareceram no domingo à missa inaugural do papa Leão XIV, na Praça de São Pedro do Vaticano.

Antes de ser eleito papa, Leão XIV, que também tem nacionalidade peruana, repostou em sua conta na rede social X comentários críticos ao governo de Donald Trump por sua política migratória, e também criticou Vance.

Mas Vance, que se converteu ao catolicismo em 2019, afirmou no domingo que os Estados Unidos estão "muito orgulhosos" de Prevost.

"Certamente, nossas orações estão com ele no momento em que inicia um trabalho tão importante", disse Vance em uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Vance foi a última autoridade internacional a encontrar Francisco, antecessor de Leão XIV, no Domingo de Páscoa no Vaticano, na véspera de seu falecimento em 21 de abril, após 12 anos de pontificado.

ide/avl/zm/fp