Megaprojeto orçamentário de Trump avança no Congresso

O colossal projeto de lei orçamentária do presidente americano, Donald Trump, avançou em uma etapa importante no Congresso na noite de domingo, depois que vários republicanos retiraram sua oposição ao texto.

Trump pediu aos legisladores que agissem rapidamente para aprovar este "projeto de lei magnífico", especialmente para implementar a extensão de créditos fiscais de seu primeiro mandato, que expiram no final do ano.

De acordo com uma comissão independente do Congresso, essa extensão, juntamente com outras medidas fiscais, aumentaria o déficit federal em mais de 4,8 trilhões de dólares na próxima década (cerca de 27,3 trilhões de reais).