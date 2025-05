OMS tem semana crucial em contexto de cortes de orçamento

A decisão obriga a agência com sede em Genebra a fazer ajustes, através de um possível corte de 25% dos custos salariais e de contratações em cidades mais baratas.

Ao longo da semana, a assembleia terá que decidir se aumentará as taxas de afiliação à OMS em 20%. Em 2022, foi acordado um aumento por etapas, para 50% de um orçamento que atualmente depende mais das doações voluntárias dos países.

A OMS já cortou o seu orçamento para 2026-2027 de US$ 5,3 bilhões (quase R$ 30 bilhões) para US$ 4,2 bilhões (R$ 23,7 bilhões), mas Tedros ainda alertou que a agência precisava arrecadar US$ 1,7 bilhão (R$ 9,6 bilhões).

