Passo a passo da trama golpista de Bolsonaro, segundo os investigadores

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser preso por uma suposta tentativa de golpe de Estado, uma acusação baseada em uma longa investigação que detalha um plano para permanecer no poder apesar de sua derrota eleitoral em 2022 para Lula (PT).

Segundo os investigadores, não se trata de uma tentativa pontual de golpe armado, mas um complô preparado durante um longo período de tempo com colaboradores próximos, incluindo ministros e militares de alto escalão.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) descreve o ex-mandatário (2019-2022) como "líder de uma organização criminosa" que teria colocado em execução um "plano articulado para a manutenção do poder (...) não obstante o resultado que as urnas oferecessem no ano seguinte".