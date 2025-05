Polícia britânica prende uma terceira pessoa em relação a incêndios em propriedades de Starmer

Roman Lavrinovich, de 21 anos, preso na terça-feira, foi acusado dois dias depois de "três acusações de incêndio criminoso com intenção de colocar em risco a vida de outras pessoas".

O jovem ucraniano é suspeito de envolvimento em um incêndio que ocorreu na antiga residência de Keir Starmer, no distrito de Kentish Town, no norte de Londres, na madrugada do dia 12 de maio.

O incêndio causou danos na entrada da casa.

O líder trabalhista não mora mais lá desde que se mudou para o número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro, após ganhar as eleições em julho de 2024, mas ele ainda é dono do imóvel, de acordo com a imprensa britânica.

A Polícia Metropolitana indicou que a investigação foi atribuída à sua unidade antiterrorismo "porque a propriedade está ligada a uma figura pública de alto padrão".

O jovem ucraniano é acusado de outros dois incêndios criminosos.