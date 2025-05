Polícia francesa encontra busto do túmulo de Jim Morrison, roubado em Paris em 1988

Investigadores da polícia francesa encontraram acidentalmente o busto do túmulo de Jim Morrison, roubado há 37 anos no cemitério Père Lachaise, em Paris.

O túmulo do vocalista do The Doors, que morreu em 3 de julho de 1971, é um local de peregrinação para os nostálgicos do rock, que são tantos que o cemitério teve que erguer barreiras.

Para marcar o 10º aniversário de sua morte, um imponente busto de Morrison, feito pelo artista croata Mladen Mikulin, foi instalado no túmulo, mas foi roubado em 1988.