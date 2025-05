Preços do petróleo flutuam em mercado nervoso por contexto geopolítico e econômico

Um acordo sobre seu programa nuclear provavelmente terá como contrapartida a flexibilização das sanções, e portanto a possibilidade de que mais barris de petróleo bruto sejam produzidos, um fator que faz os preços caírem.

Nesta segunda-feira, Trump afirmou que Rússia e Ucrânia "começarão imediatamente" as negociações para um cessar-fogo, após falar por telefone por mais de duras horas com seu contraparte russo, Vladimir Putin.

No entanto, com Teerã ou Moscou, "nada está confirmado ainda" e daí a consternação do mercado, explicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

Por outro lado, os indicadores econômicos publicados nesta segunda pela China enviaram sinais contraditórios: a produção industrial cresceu mais rápido do que o previsto em abril, mas as vendas no varejo permaneceram decepcionantes, ilustrando a fragilidade da demanda local.

A China é o primeiro importador de petróleo do mundo e a saúde de sua economia influencia fortemente a cotação desta commodity.

