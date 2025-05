Prefeito pró-UE de Varsóvia vence 1º turno da eleição presidencial na Polônia

O prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, um político pró-UE, obteve uma vitória apertada no primeiro turno das eleições presidenciais da Polônia no domingo e enfrentará o nacionalista Karol Nawrocki no segundo turno, segundo resultados oficiais divulgados nesta segunda-feira.

O segundo turno, em 1º de junho, será decisivo para o futuro da Polônia, membro da UE e da Otan, já que o presidente tem um importante poder de veto.

Trzaskowski, candidato da Coalizão Cívica (PO), recebeu 31,36% dos votos contra 29,54% de Nawrocki, informou a Comissão Eleitoral.