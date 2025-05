'Provocador', André Jardine faz história ao levar América à 4ª final seguida no México

André Jardine colocou seu nome na história do América ao classificar a equipe para a quarta final consecutiva do campeonato mexicano. O feito do técnico brasileiro também ficou marcado por uma "provocação" que viralizou nas redes sociais do México.

Depois de perder o jogo de ida da semifinal do torneio Clausura-2025 para o Cruz Azul por 1 a 0, o América venceu o jogo de volta por 2 a 1 no domingo. O empate no agregado em 2 a 2 deu ao time de Jardine a classificação para a final contra o Toluca devido a sua melhor classificação na primeira fase da competição.

Ao longo de 180 minutos, o treinador brasileiro de 45 anos foi um dos protagonistas do confronto, especialmente no primeiro jogo, quando foi expulso por reclamação.