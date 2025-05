Putin afirma que conversas de Istambul colocam mundo no "caminho certo" para resolver conflito na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (19) que as conversas com a Ucrânia estão no "caminho certo" após a reunião de sexta-feira em Istambul, o primeiro encontro direto entre ucranianos e russos desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022.

Os contatos "entre os participantes dessa reunião e nas conversas foram retomados. Isso indica que estamos no caminho certo", declarou Putin à imprensa logo após uma ligação com seu par americano, Donald Trump.

bur/liu/hgs/mb/am