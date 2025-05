Reino Unido e UE celebram 'nova associação estratégica' cinco anos após Brexit

Nesse sentido, ambas as partes concordaram em reduzir os controles sobre os alimentos em suas futuras exportações, uma importante demanda britânica no âmbito do acordo concluído nesta segunda-feira na Lancaster House, em Londres, para relançar as relações diplomáticas e comerciais.

- Acordo sanitário -

Bruxelas e Londres estabelecerão um acordo sanitário e fitossanitário para facilitar essas negociações agrícolas e também se comprometem a uma "cooperação mais próxima" sobre os direitos de emissão, permitindo que empresas britânicas evitem o imposto sobre carbono da UE.

Segundo o governo britânico, essas medidas devem contribuir com "cerca de 9 bilhões de libras (68 bilhões de reais) para a economia do Reino Unido até 2040".

"Estamos concluindo uma nova parceria estratégica adequada aos nossos tempos, que trará benefícios reais e tangíveis em segurança, migração irregular, preços de energia, agroalimentação, comércio e muito mais, reduzindo contas, criando empregos e protegendo nossas fronteiras", declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O líder trabalhista falou de uma "nova era" ao receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho, Antonio Costa, em Londres.