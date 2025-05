Reino Unido e UE concordam em reduzir os controles sobre alimentos

A União Europeia e o Reino Unido concordaram em reduzir os controles sobre os alimentos em suas transações futuras, uma importante reivindicação britânica no âmbito do acordo concluído nesta segunda-feira (19) em Londres para relançar as relações diplomáticas e comerciais.

Bruxelas e Londres estabelecerão um acordo sanitário e fitossanitário para facilitar essas negociações agrícolas e alimentares, e também se comprometem com uma "cooperação mais estreita" sobre os direitos de emissão, o que permitirá que empresas britânicas evitem o imposto ao carbono da UE, disse Londres em um comunicado.

Segundo o governo britânico, essas medidas devem contribuir com "cerca de 9 bilhões de libras (quase 12 bilhões de dólares ou 68,3 bilhões de reais) para a economia britânica até 2040".