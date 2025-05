Rússia se dispõe a trabalhar com Ucrânia em 'eventual tratado de paz', diz Putin

O presidente Vladimir Putin disse, nesta segunda-feira (19), que a Rússia está disposta a trabalhar com a Ucrânia em um "memorando" sobre "um eventual tratado de paz" entre os dois países, e considerou que as discussões com Kiev estão na "direção certa" após os diálogos infrutíferos em Istambul.

No entanto, pouco depois das declarações de Putin, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que não tinha detalhes sobre o "memorando" com Moscou, mas expressou sua disposição de estudar a oferta russa.

"Por ora, não sei nada a respeito", reconheceu o presidente ucraniano em uma coletiva de imprensa em Kiev.