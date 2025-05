Sindicato de atores de Hollywood processa Fortnite por versão de IA de Darth Vader

O sindicato de atores de Hollywood SAG-AFTRA anunciou nesta segunda-feira (19) que processou os produtores do videogame Fortnite pelo uso de inteligência artificial para gerar a voz do vilão de "Guerra nas Estrelas", Darth Vader.

A empresa desenvolvedora de Fortnite anunciou na semana passada que a família do falecido James Earl Jones havia autorizado que o personagem Darth Vader fosse recriado com base na dublagem do ator na famosa saga de ficção científica.

Usando modelos de IA, a Epic Games introduziu o personagem no Battle Royale, uma versão de Fortnite em que se formam esquadrões para derrotar outros concorrente online.