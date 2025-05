Testemunhas do julgamento de P. Diddy descrevem supostos ataques violentos do rapper

O júri interrogou nesta segunda-feira (19) várias testemunhas de supostos abusos do magnata do hip-hop Sean "Diddy" Combs, depois de uma semana marcada pelo impactante testemunho de sua ex-namorada, a cantora Cassie, em julgamento do rapper e produtor, acusado de agressão sexual e de dirigir uma rede de prostituição.

Ao final do julgamento, os membros do júri deverão decidir se o artista e produtor ganhador de vários prêmios Grammy utilizou sua fama, riqueza e influência no mundo do hip-hop para submeter as vítimas à prostituição e abusar delas.

Na semana passada, Cassie, cujo nome real é Cassandra Ventura, ofereceu todo tipo de detalhes sobre as orgias ou "freak-offs", que estão no centro das acusações.