Trump promulga lei que proíbe 'pornografia de vingança' e 'nudes' criados por IA

Entre elas estava uma adolescente do Texas que descobriu em 2023 montagens hiper-realistas também conhecidas como 'deepfakes' de cunho sexual dela e de suas amigas, criadas sem consentimento por um aluno de sua escola e compartilhadas na rede Snapchat.

"As meninas simplesmente choravam e choravam e choravam, estavam envergonhadas", disse então à AFP a mãe da adolescente texana, Anna Berry McAdams, preocupada com a possibilidade de as imagens ressurgirem no futuro.

"Isso poderia afetá-las para o resto de suas vidas", afirmou, ao assinalar a importância das vítimas para atuar e defender seus direitos.

- Risco de censura -

Até agora, poucos estados dos Estados Unidos, incluindo Califórnia e Flórida, tinham leis que penalizavam a criação e publicação de imagens sexuais falsas.

A nova lei federal representa um "passo significativo" na luta contra esse fenômeno, declarou a criminologista e pesquisadora de inteligência artificial da Universidade da Virgínia, Renée Cummings, à AFP.