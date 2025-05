Trump telefona a Putin para discutir cessar-fogo na Ucrânia

"Também discutiram o uso de sanções caso a Rússia não se comprometa seriamente com um cessar-fogo e negociações de paz", disse o porta-voz.

"Putin deve aceitar um cessar-fogo e negociações de paz", escreveu o chanceler alemão Friedrich Merz no X.

Zelensky discutiu a questão das sanções com o vice-presidente americano, J.D. Vance, quando se encontraram no domingo, após a missa inaugural do papa Leão XIV no Vaticano.

A Rússia anunciou neste fim de semana que assumiu o controle de duas cidades no leste do país, Sumy e Donetsk.

Moscou também lançou 112 drones sobre a Ucrânia, 76 deles foram repelidos, informou a Força Aérea Ucraniana.

