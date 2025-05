Trump, Zelensky e líderes europeus saúdam oferta do papa de acolher diálogo Rússia-Ucrânia

O papa Leão XIV se ofereceu para acolher as conversas de paz entre Rússia e Ucrânia, um gesto que foi bem recebido por líderes de Estados Unidos e Europa, disse a primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, nesta segunda-feira (19).

O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e vários dirigentes europeus discutiram essa proposta em um telefonema depois que o líder americano conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse Meloni em comunicado.

A chefe de governo italiana acrescentou que "a disponibilidade do santo padre para acolher as conversas no Vaticano foi avaliada positivamente".