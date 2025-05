UE reduz previsões de crescimento para 2025 e 2026 devido ao impacto das tarifas de Trump

Uma "fragmentação maior do comércio mundial poderia mitigar o crescimento do PIB e reativar as pressões inflacionárias", segundo a Comissão.

O bloco europeu tenta estabilizar sua recuperação econômica após o colapso generalizado provocado pela pandemia de coronavírus, mas a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022 provocou o retorno da incerteza.

O cenário ficou ainda mais instável com os anúncios da nova política tarifária em Washington, que abre a porta para uma guerra comercial entre dois parceiros tradicionais.

- Reformas ou "agonia" -

As fragilidades da economia do bloco, no entanto, não respondem apenas a um contexto geopolítico adverso. Em setembro do ano passado, o ex-presidente do BCE (Banco Central Europeu) Mario Draghi divulgou um relatório devastador sobre o estado da economia no bloco.

Em seu estudo, Draghi mostrou que a UE deve adotar reformas radicais se deseja evitar uma "lenta agonia", com investimentos gigantescos em inovação digital e transição ecológica, assim como na indústria de defesa.